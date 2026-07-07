Caro Abadía sueña con abrir el concierto de Greeicy en Panamá

La cantante panameña Caro Abadía sueña con ser la artista invitada en el concierto de Greeicy en Panamá.

Greeicy se presentará en las Islas de Atlapa como parte de su gira "Greeicy World Tour" el próximo 15 de octubre y Abadía anhela ser la artista encargada de abrir el concierto.

Abadía contó que sin siquiera tener la certeza de que Greeicy vendría a Panamá incluyó en su vision board abrir un concierto de la artista, por lo tanto, está emocionada por la idea de que su sueño se haga realidad.

"(...) Me haría muy feliz", dijo en un reel Abadía, que invitó a sus seguidores a etiquetar la productora y a la artista colombiana para que vean su video.