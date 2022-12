Cartel de 'FreeYemil' en la Teletón 20-30 causa polémica

¡Otra polémica en la Teletón 20-30! En las redes sociales varios han manifestado su descontento luego de que el escenario del evento benéfico fuera usado para mostrar un cartel con la frase “FreeYemil”.

Actualmente “Yemil” está cumpliendo una condena por delitos contra la vida y la integridad personal en la modalidad de lesiones personales psicológicas en perjuicio de su expareja.

El polémico cantante fue aprehendido el pasado 12 de noviembre y desde entonces empezó a circular en hashtag en redes sociales y no es hasta ahora que tiene una escalada mayor, pues como recordarán la recaudación benéfica se transmite en todos los canales del país.

El cartel fue presentado durante el inicio de la Tanda Urbana, durante la actuación de “La emperatriz de los guettos”, conocida comúnmente como Anubikiss, mientras el público cantaba una de las canciones del artista.

El cuerpo de baile que acompañó a Anubikiss sostenía en alto el cartel y alentaba a los presentes a seguir la letra de la canción que sonaba de fondo.

Esta acción en particular ha generado mucho descontento en las redes sociales, pues algunos consideran que no era el lugar para ello e incluso culpa a los organizadores por no controlar el tipo de show que se presenta en el evento.

“Hace rato que la Teletón dejó de ser simbólica y pasó a ser un circo”, “Es que la ignorancia es atrevida, póngale cero a todos”, “Esto es todo lo que está mal. ¿Cómo lo permitieron? Hasta que no le maltraten una hermana, una hija o una madre, no tienen idea de lo que es el abuso físico hacia una persona”, “Totalmente fuera de lugar”, “Mínimo el tipo es un mártir” y “Otro desacierto de esta chica (Anubikiss)”, son algunos de los comentarios.

Ni Anubikiss ni la Teletón 20-30, al momento de esta publicación, se han referido a las críticas sobre el polémico cartel, sin embargo, no es la primera vez que el evento se ve empañada por la acción de un artista.

El año pasado, Mr. Fox interpretó “Depílate”, tema con un lenguaje soez que sugiere que la zona íntima de la mujer produce un mal olor si no se remueve el vello púbico.

La interpretación generó controversia y poco después el artista se disculpó con el público.

