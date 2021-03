'Casting' masivo para potenciar el fichaje de modelos en Centroamérica y el Caribe

La industria del modelaje en Centroamérica y el Caribe está en ascenso, por esta razón, los ojos de las agencias internacionales están puestos sobre la región.

En la búsqueda de potencial el fichaje del talento en Centroamérica y el Caribe se realizará del 21 al 26 de junio, la primera edición del "Casting The Atlantic".

El evento reunirá a 10 cazatalentos de las agencias más importantes a nivel global, por ejemplo, de New York, París, Milán, Londres, Los Ángeles y Tokio.

El epicentro del evento liderado por Rob Chamaeleo, director del proyecto, se realizará en San José, Costa Rica, donde por una semana los cazatalentos realizarán el casting masivo.

Conforme a un comunicado de prensa, Chamaeleo que "Casting The Atlantic" debido al éxito que han tenido los modelos nacionales, costarricenses, en el extranjero.

Detalla que en pleno siglo 21 el mercado global está en la búsqueda de la belleza centroamericana, la cual destaca por su mezcla intercultural.

"Lamentablemente, no vemos tantos modelos centroamericanos como top models globales, porque los canales de comunicación con el mercado global solamente lo poseen algunas agencias", dijo Chamaeleo.'

"Casting The Atlantic" tiene como fin potenciar el fichaje de modelos de Centroamérica y el Caribe, talentos que se caracterizan por la mezcla intercultural, lo cual es lo busca el mercado global del modelaje en en siglo 21.



Se ha se confirmado la participación de más de 10 agencias de modelaje de la región, entre las que destacan: Nova, Faces y Lagencia de Guatemala, Fierce de Honduras, The One, Vanessa Ruiz Management y The Aegency de Costa Rica.