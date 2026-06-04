Cuando se escoge un seguro de vida, la opción más popular no es la mejor, sino la que ofrece la cobertura que se adapte a su realidad, familia y futuro.

Una de las dudas más frecuentes es sobre el tipo de seguro de vida y uno de los errores más frecuentes guarda relación con esta interrogante, dado que las personas eligen una póliza sin hacer primero un "análisis personal".

Eddy Vera, CEO de EV Financial, explicó que un seguro de vida no es un producto genérico, más bien una estrategia financiera que debe adaptarse a su realidad, familia y futuro.

Antes de optar por una cobertura, Vera recomendó empezar con tres preguntas: ¿Quién depende de ti económicamente? ¿Qué responsabilidades financieras dejarías atrás? y ¿Qué legado quieres proteger?

Esta estrategia es una herramienta de protección familiar, que con una buena cobertura puede hacer que las responsabilidades financieras no se conviertan en una carga y, además, el seguro no solo cubre riesgos, también protege patrimonio y estabilidad a largo plazo.

"Existen distintos tipos de pólizas —como term life, whole life o universal life—, y cada una cumple objetivos diferentes. Algunas protegen ingresos por un periodo específico; otras ayudan a construir valor financiero a largo plazo", escribió Vera.

En este sentido, la decisión correcta comienza con la educación y análisis, no con la presión de ventas.