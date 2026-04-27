Con una convocatoria de entre 10,000 a 15,000 visitantes, con cada edición el Festival de la Pollera Congo supera su oferta cultural y turística, y este año, que se celebra su séptima versión, no será la excepción.

El distrito de Portobelo, donde se concentra el festival, y las localidades aledañas como Cacique, Isla Grande y La Guaira, que también se ven beneficiadas por las actividades que se desarrollan con motivo del evento, están listos para recibir a los visitantes.

Thaysie Gómez, asesora honoraria para el desarrollo turístico sostenible del distrito, comentó que la comunidad se viste de fiesta para enaltecer una manifestación viva reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El festival tendrá lugar en el Museo de la Aduana Real y la Plaza de Portobelo, el 2 de mayo, a partir de las 10:00 a.m., donde los asistentes podrán disfrutar de una feria artesanal, gastronomía tradicional, música y danza congo, con la actuación de más de 25 agrupaciones.

A la 1:00 p.m., según explicó Gómez, se estará llevando a cabo el tradicional desfile por las calles del distrito y a las 2:00 p.m., se realizará uno de los momentos más coloridos y emblemáticos del festival, el desfile acuático por la bahía.

Posteriormente, a partir de las 3:00 p.m., iniciará en la tarima principal las presentaciones de tambor, canto y danza.

Para el Patronato de la Pollera Congo de Portobelo el evento no trata de números, se prevé superar la cifra de visitantes, no obstante, lo importante es lograr captar ese público objetivo, que transmite, disfruta e identifica con esta cultura viva porque el propósito es difundir conocimiento y fortalecen la identidad del país.

En este sentido, el festival reafirma el orgullo de las raíces afrodescendientes y se consolida como una invitación abierta a locales y visitantes para vivir una experiencia auténtica, llena de historia, tradición y alegría.