Daniel Craig deja el personaje de James Bond

Daniel Craig dejará el papel de James Bond después de cinco películas sobre el Agente 007.

Versión impresa

Su última película, "No Time To Die", ya está en los cines, pero al actor se le sigue preguntando quién va a asumir el papel del espía en las próximas producciones.

Y al parecer, el actor no está interesado en seguir discutiendo este asunto, y dijo que no necesita el "dolor de cabeza" de estar involucrado en la decisión.

Cuando Kevin Hart en su programa de SiriusXM "Straight From the Hart" le preguntó quién cree que lo sucederá, respondió: "Kevin, Kevin, Kevin… no es mi problema.

Tengo suficiente en mi plato sin tener que resolverlo. Esto es un dolor de cabeza. No lo necesito", se lee en La Botana.

El actor le aseguró que no le importa quién será el próximo, pero dijo que estará listo para ver su actuación.

Por otro lado, la cinta "Puñales por la espalda 2" será el primer fruto del acuerdo multimillonario que aceptó Netflix para hacerse con dos entregas más del universo creado por Rian Johnson sobre el detective Benoit Blanc interpretado por Daniel Craig.'



Cuando se le preguntó qué consejo le daría al próximo Bond, dijo: "Hay algunas cosas que diría? tienes que tomarlas y hacerlas tuyas. Creo que ese es el camino a seguir".

Netflix siempre anda a la búsqueda de nuevas franquicias y aquí tuvieron la rara oportunidad de hacerse con una ya en marcha que había conquistado tanto al público como a la crítica. se lee en www.espinof.com

VEA TAMBIÉN :Alec Baldwin mata accidentalmente a la directora de fotografía durante el rodaje de 'Rust'

La secuela de "Puñales por la espalda" ya ha completado su rodaje en Europa y ya es una mera cuestión de tiempo que un día nos levantemos y ya esté disponible en Netflix para verla.

Todo apunta a que será en 2022 cuando podamos ver este nuevo misterio que, como su predecesora, cuenta con un reparto de mucho nivel.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!