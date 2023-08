Décalogo para un buen matrimonio

El amor no siempre es suficiente para sostener la dicha conyugal, un buen matrimonio da mucha felicidad, pero uno malo es fuente de gran sufrimiento.

En Panamá unas 8,957 parejas se casaron en el 2022, pero unos 2,838 matrimonios llegaron a su fin, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Los motivos para poner fin a la relación de pareja pueden ser múltiples, no obstante, para reducir las separaciones el director del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Salvador Echeagaray, ha elaborado una lista de diez virtudes que garantizarían la felicidad matrimonial.

El experto pone en la cumbre la amabilidad y la importancia de tener buenos modales. Dar los buenos días y las buenas noches, pedir por favor, dar las gracias, ceder el paso y estar atento a ayudar en todo aporta a la felicidad.

Tampoco puede haber una buena relación si ambos cónyuges no se respetan. Hay que evitar a toda costa los insultos, las críticas, las descalificaciones y promover el respeto.

También es importante tener un ambiente alegre, la alegría te pone de buen humor y se contagia a los demás. Por supuesto, que la fidelidad es parte del decálogo, la infidelidad puede ser diversión pero, al final, daña la relación y daña al sujeto o a los sujetos con quien se fue infiel.

La laboriosidad y el trabajo ayudan a paliar la pobreza y darnos el justo medio donde tengamos lo suficiente para vivir, agrega el experto.

También es necesario perdonar y pedir perdón. Nadie puede andar contento por la vida guardando resentimientos ni deseos de venganza. Pero, no por ello se debe abusar. ¡Voy a portarme mal, que al cabo me perdonan! Pues no.

Todos tenemos un fuero íntimo que, incluso, no debemos compartir. Pero, sí debemos actuar honestamente y evitar mentir, la sinceridad es clave.

Tal vez nuestro cónyuge o nosotros mismos, tenemos hábitos malos que desesperan. Pero, es necesario ser paciente y no mostrar enojo por los defectos de los demás, dice Echeagaray.

La justicia también está incluida, esta virtud se define como darle a cada quien lo que le corresponde. En el matrimonio es muy importante. ¿Le das su lugar a tu esposa o esposo frente a los demás? ¿Respetas sus derechos, cumples con tus deberes conyugales?

Y por último, la caridad, la virtud que equivale a amar al otro por amor a Dios. Tal vez en la etapa del enamoramiento o de la pasión pues, amar al otro es muy fácil, sin embargo, no se puede andar siempre enamorado. Así que, hay que amar al otro por amor a Dios, en un acto de buena voluntad. Recuerde, no se trata de estar siempre enamorado, sino, de encontrar la paz.

