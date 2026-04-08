El arco más significativo para los fanáticos

La próxima temporada de la adaptación de acción real de la obra de Eiichirō Oda, "One Piece", dará vida a uno de los arcos favoritos de los fanáticos, "La batalla de Alabasta", donde los Sombreros de Paja ayudarán a la princesa Vivi (Charithra Chandran) a salvar su reino.

Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación se enfrentan a una guerra inminente en el reino desértico de Alabasta, la tierra natal de Vivi, que se caracteriza por tener una rica cultura y arquitectura impresionante.

La adaptación de este arco es muy especial para los fanáticos porque fue el que los unió como nakama, además, destaca el talento del creador del universo de "One Piece" para la construcción de mundos y personajes memorables.

"(...) Llegar a esta historia ha sido un sueño para nuestro equipo desde que comenzó la serie de acción real. Estamos emocionados de estar en producción en la tercera temporada. ¡Nos vemos en Alabasta, será épico!", comentaron a Tudum (Netflix) Tudum Joe Tracz e Ian Stokes, coshowrunners, guionistas y productores ejecutivos de la tercera temporada.

La producción de la tercera temporada de la serie se desarrolla actualmente en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y se estrenará en 2027.

Todos los actores que interpretan los Sombreros de Paja regresan en la próxima temporada. A ellos, se unirán miembros del reparto de la segunda entrega como Mikaela Hoover (Tony Tony Chopper), Joe Manganiello (Sr. 0), Lera Abova (Srta. All Sunday) y Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), que han sido ascendidos a personajes regulares de la serie para los nuevos episodios.

Entre los nuevos miembros del reparto que se incorporan a la tercera temporada se encuentran Xolo Maridueña (Portgas D. Ace), Cole Escola (Bon Clay), Daisy Head (agente de Baroque Works) y Miss Doublefinger (Mr. 1).

Mientras los nuevos episodios continúan en producción, el 29 de septiembre, se estrenará por Netflix un especial animado de LEGO, donde Usopp le cuenta al nuevo miembro de la tripulación, Tony Tony Chopper, los sucesos de las temporadas uno y dos de la saga.

El proyecto es una colaboración entre LEGO Group, la editorial japonesa Shueisha y el estudio de animación Atomic Cartoons, con Tom Hydman como showrunner, guionista y productor ejecutivo, y la participación de Oda también como productor ejecutivo.