Para Germán Toruño, estudiante del Colegio San Francisco de Asís, es un "orgullo" representar su centro educativo y a la Zona Oeste en la iniciativa Talento con Propósito (TalenPro) de la Fundación Puertas Abiertas.

Toruño, que tiene como tutora a la profesora Kathia Rivera, comentó que la escuela de vida de TalenPro le ha ayudado a crecer como persona: "He aprendido a trabajar mejor en equipo, a ser más responsable y a entender que tener talento no es solamente demostrar lo que sabes hacer, sino también usarlo para ayudar a los demás".

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Feliz y agradecido, el finalista de la categoría "Mejor canción" destacó que ha conocido a personas increíbles y tenido experiencias que probablemente no habría tenido de otra manera, además, le gusta creer que la familia TalenPro está unida por algo más que sus talentos.

Por último, Toruño recomendó no tener miedo de intentar y luchar por lo que realmente quieren. "Todos tenemos algún talento, aunque a veces todavía no lo hayamos descubierto. Lo importante es trabajar en eso que nos gusta, aprender de los errores y nunca rendirnos. Y si tenemos la oportunidad de usar nuestro talento para ayudar a alguien más, hacerlo, porque ahí es donde realmente nuestro talento cobra sentido", dijo.

Gran final

El festival para jóvenes de colegios panameños que muestra talentos y, al mismo tiempo, los usa para ayudar a la sociedad, creado por la cantautora Erika Ender, celebrará su final el 25 de octubre, en la Arena Roberto Durán, con transmisión en cadena nacional.

El propósito de este año beneficiará principalmente a los niños y niñas de escuelas primarias, con un proyecto enfocado en mejorar su nutrición a través de comedores escolares y creación de huertos, además, de realizar actividades sobre buena alimentación, cuidado personal y ambiental.

La labor social también incluye intervenciones en espacios recreativos y deportivos'