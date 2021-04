Emilia Clarke revela su rutina facial y su trucos caseros de belleza

En los últimos años las personas han tomado conciencia sobre el cuidado personal, sin descuidar las demás zonas, hay quienes ponen especial atención al rostro, área donde se puede notar con mayor facilidad los rastros del envejecimiento.

Los especialistas de la piel, dermatólogos, coinciden que una rutina de belleza facial debe ser efectiva y sencilla, porque si tiene muchos pasos es muy probable que a la larga no se siga al pie de la letra.

Una rutina facial debe incluir limpieza, hidratación y bloqueador solar. Esto te ayudará a tener una piel saludable y si crees que necesitas o deseas incluir otros productos para atender otra necesidad, lo ideal es consultar a un dermatólogo.

Se podría pensar que los famosos tienen rutinas de belleza con muchos productos y pasos, pero lo cierto es que algunas sí y otras no, por ejemplo, Emilia Clarke, quien conquistó con su actuación como Daenerys Targaryen en "Game of Thrones", quien prefiere una rutina sencilla.

La actriz, de 34 años, compartió con la revista "Glamour" sus secretos para tener una piel saludable. La temeraria "madre de dragones" asegura que es bien minimalista en cuanto a rutinas de belleza, por la mañana limpia e hidrata y por la noche, realiza una doble limpieza y mantiene la hidratación.

¿Cuál es el secreto? La protagonista de filmes como "Me Before You" o "Han Solo", enfatiza que el secreto está en ser consistente. "Así esté cansada, feliz o triste, siempre lo hago", dijo Emilia Clarke.

En cuanto a los ingredientes o productos que incluye en su rutina, Clarke explica que tiene la piel sensible y reacciona con cualquier ingrediente, por ello, no usa vitamina C, retinol o cualquier otro producto activo.

Para hidratar usa ácido hialurónico, que de acuerdo a sus declaraciones hace maravillas en su piel, se absorbe rápidamente y la ayuda a que su piel produzca más agua, haciendo que este hidratada por más horas.

Y como toda mortal, Clarke también tiene sus trucos de belleza caseros bajo la manga. Usa cucharas frías para desinflamar las ojeras y mejorar la circulación de esa área.

También es consiente que el cuidado de la piel no solo se basa en el uso de productos externos, pues también se requiere de una buena hidratación y dejar que la piel se oxigene, toma mucha agua.

En cuanto al maquillaje, la actriz ha aprendido con el paso del tiempo que su piel no requiere de tanto maquillaje, para ella es más importante el cuidado facial, solo lo usa cuando es necesario, por ejemplo, en los rodajes o algún evento.

