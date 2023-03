Envejecimiento: ¿Cómo cuidar la piel?

Al envejecer la piel pierde elasticidad y firmeza, pero es un proceso inevitable, no obstante, hay factores que te pueden provocar un envejecimiento prematuro. Entonces, ¿cómo debes cuidar tu piel?

Hay que recordar que las causas del envejecimiento de la piel pueden ser por el envejecimiento intrínseco, que se refiere a factores genéticos y bioquímicos, así como también a los efectos de los cambios hormonales durante la vida, tal como lo explica la Academia Americana de la Asociación de Dermatología.

Pero, está también el envejecimiento extrínseco, que son las agresiones externas, tal como la contaminación o los rayos UV, los hábitos de estilo de vida, tal como fumar o consumir mucha azúcar.

Se pueden enfocar en los factores extrínsecos controlables para que la piel luzca bien a medida que envejece.

Por esta razón, la esteticista Laura Chacon-Garbato, ofrece algunas recomendaciones de lo que debe y no debe hacer en estos casos.

Algo sencillo, evite frotarse los ojos, pues la piel que rodea los ojos es especialmente delicada, por lo cual frotarse mucho los ojos puede ocasionar arrugas, líneas finas y ojeras.

Es necesario descansar, pues es renovador. Dormir ayuda en la regeneración de las células de la piel, incrementa la producción de colágeno y da a la piel un descanso del estrés ambiental (rayos UV, contaminación).

Tampoco se recomienda el uso de jabones, pues las barras de jabón comunes pueden contener muchos ingredientes, tal como alcohol, fragancia y sulfatos que barren los aceites naturales de la piel.

La barrera de la piel se debilita cuando se deshidrata y la piel seca no puede protegerlos contra los factores irritantes como la contaminación, virus y bacterias.

Además, si bien la piel seca no provoca arrugas, sí las acentúa, indica, vía e-mail, la también directora de capacitación mundial sobre Productos de Nutrición, Herbalife Nutrition.

Hoy día es fácil hallar maquillaje que ofrezca un nivel de Factor de Protección Solar (SPF, en inglés). No obstante, no siempre ofrecen protección de amplio espectro. ¿Qué significa? Las protegerán contra los rayos UVB, los rayos que ocasionan el enrojecimiento de la piel y quemaduras del sol, pero no contra los rayos UVA que provocan las arrugas y manchas en la piel.

Otro consejo, aunque parezca sencillo, es el uso de carrizos, pues fruncir los labios en forma reiterada contribuye a la formación de líneas alrededor de la boca, comentan en la Clínica Mayo.

Cuando beben con un carrizo, activan los músculos alrededor de los labios, cuanto más los activen, mayores serán los pliegues en la piel a medida que envejecemos por la pérdida de elastina.

