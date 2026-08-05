Georgina Rodríguez responde a las críticas sobre su cuerpo con un contundente mensaje

Georgina Rodríguez decidió responder públicamente a las críticas que recibió por su físico después de compartir fotografías en bikini durante sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo y su familia.

La modelo e influencer utilizó sus redes sociales para defenderse de los comentarios sobre su cuerpo y enviar un mensaje a favor de la autoestima.

La polémica comenzó cuando varios usuarios opinaron sobre su apariencia tras la difusión de las imágenes. Ante la ola de comentarios, Rodríguez publicó una reflexión en la que cuestionó la presión estética que enfrentan las mujeres y reivindicó la libertad de sentirse bien con su propio cuerpo.

"Amo mis curvas y la libertad de vivir en el cuerpo que elijo", escribió la empresaria. También aseguró que su valor "jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos", dejando claro que no permitirá que las críticas definan cómo se siente consigo misma.

En su publicación, Rodríguez explicó que su cuerpo ha cambiado con el paso de los años y, especialmente, tras convertirse en madre. Señaló que entrena para cuidar su salud y sentirse bien, no para cumplir con estándares de belleza impuestos por otras personas.

La pareja de Cristiano Ronaldo también compartió una conversación privada con el futbolista, quien le recordó que su verdadero valor no está en su apariencia física, sino en la persona que es. Rodríguez afirmó que ese apoyo la ayudó a afrontar las críticas con mayor tranquilidad y a reforzar el mensaje que desea transmitir a sus hijas sobre el amor propio y la confianza.

El mensaje recibió miles de reacciones en pocas horas y fue respaldado por seguidores y otras figuras públicas, que destacaron la importancia de hablar sobre la presión estética y el impacto que pueden tener los comentarios en las redes sociales.