CSS convoca a universitarios a curso de inteligencia artificial para desarrollar soluciones innovadoras

La Caja de Seguro Social (CSS) abrió una convocatoria dirigida a estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) para participar en una capacitación práctica sobre inteligencia artificial, que se realizará el próximo 19 de agosto en la Ciudad de la Salud.

Dentro de las iniciativas, la institución contará con 50 cupos disponibles, los cuales buscan reunir a jóvenes interesados en desarrollar propuestas innovadoras que contribuyan a mejorar los servicios que ofrece la institución. Los proyectos podrán abordar temas relacionados con la atención al usuario, salud, pensiones, citas médicas y gestión administrativa.

Asimismo, para postularse, los aspirantes deberán completar el formulario disponible en la plataforma multiplai.cc/serie-css y adjuntar su hoja de vida. El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el 11 de agosto, fecha límite para recibir las solicitudes.

La selección estará a cargo de un sistema de inteligencia artificial basado en la herramienta Claude, que analizará los perfiles inscritos para identificar a los candidatos que mejor cumplan con los requisitos establecidos por la organización del curso.

Durante la jornada, los participantes trabajarán en equipos para diseñar soluciones enfocadas en necesidades reales de la CSS. No será indispensable contar con conocimientos de programación, ya que el objetivo principal es fomentar la creatividad y la resolución de problemas mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Al momento de terminar el curso, un jurado elegirá las tres propuestas más destacadas, las cuales serán presentadas a las autoridades de la institución para valorar su posible aplicación en beneficio de los asegurados y del funcionamiento interno de la entidad.

La CSS informó que la participación será gratuita para los estudiantes seleccionados. Asimismo, precisó que la información proporcionada durante la inscripción será utilizada únicamente para el proceso de selección y que los desarrollos realizados durante la actividad pasarán a formar parte de la propiedad intelectual de la institución.