Italy Mora anuncia que está embarazada: ‘Mi mejor corona’

Italy Mora sorprendió a sus seguidores con una noticia que cambia por completo el rumbo de su vida: está embarazada y se convertirá en mamá por primera vez.

La modelo panameña hizo el anuncio este jueves a través de sus redes sociales, donde compartió una sesión de fotografías en la que luce un vestido verde menta y deja ver su pancita.

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“Mi corazón ahora late por dos y junto a mi familia de Dany Baby celebro mi mejor corona: ser mamá”, escribió Mora junto a las imágenes con las que hizo público el embarazo.

La publicación tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes rápidamente llenaron las fotografías de felicitaciones y mensajes de cariño por esta nueva etapa personal de la exreina de belleza.

Uno de los primeros en reaccionar fue Eisen “Chino” Loo, pareja de Italy Mora, quien también compartió su emoción por la llegada del bebé. “El sueño más bonito de nuestras vidas apenas comienza. Te esperamos con todo nuestro amor”, escribió.

Mora respondió al mensaje de su pareja con unas palabras igualmente emotivas: “Y qué bonito poder vivir este sueño contigo. Te amo y ya te amamos bebé”.

El anuncio llega mientras Mora cierra una etapa vinculada a los concursos de belleza. La panameña representó al país en Miss Universo 2024 y posteriormente fue coronada Miss Cosmo Panamá 2025, certamen en el que alcanzó el Top 5 internacional.

Precisamente, su embarazo también ayuda a explicar su ausencia en la presentación oficial de las candidatas de Miss Cosmo Panamá 2026, donde estaba previsto que la reina saliente coronara a su sucesora.

Por el momento, la pareja no ha revelado públicamente mayores detalles sobre el embarazo, como el sexo del bebé o la fecha prevista para su nacimiento.

Lo que sí han dejado claro es la ilusión con la que esperan esta nueva aventura familiar, mientras Italy Mora celebra lo que ella misma llamó “su mejor corona”.