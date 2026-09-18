Panamá alista la Maratón Latinoamericana de Lectura para el próximo 30 de septiembre

Panamá está lista para celebrar la quinta edición en la que participa de la Maratón Latinoamericana de Lectura, bajo el lema “Cultiva la lectura y disfrutarás su magia”.

Esta iniciativa internacional, que cuenta con 13 años de trayectoria siendo convocada por el Consejo Latinoamericano de Lectura con el propósito fundamental de concientizar sobre la importancia de la alfabetización, se ha unido este año en Panamá a nuestra celebración de la Semana del Libro.

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Organizada en el país por la Asociación Panameña de Lectura (APALEC) la actividad cuenta además con el respaldo de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. y se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre como gran cierre de la Semana del Libro.

Para organizarse y participar, la dinámica es muy sencilla: solo debes reunirte con el grupo que hayas seleccionado, en el lugar que deseen, ya sean docentes, estudiantes, clubes de lectura, promotores de lectura, familias lectoras, instituciones o cualquier apasionado de los libros y llevar a cabo su lectura.

Es importante destacar que no se requiere un proceso formal de inscripción, pero sí es fundamental enviar las evidencias de la jornada.

Para ello, te invitamos a compartirnos las fotografías y el registro de la actividad a través del correo asoapalec@gmail.com.

Es de suma importancia aportar este material gráfico y cantidad de participantes por grupo, para poder compartir la vivencia de la jornada panameña y mostrar el compromiso de nuestro país con los colegas latinoamericanos. ¡Anímate a formar parte de esta gran red continental y celebra el poder de los libros!

Para más información pueden escribir a asoapalec@gmail.com o a infobinal@binal.ac.pa