Jhonathan Chávez llevó el 'Mundo del Chaveo' a Chiriquí

El “Mundo del Chaveo”, de Jhonathan Chávez y “Los Triunfadores”, tuvo su primera escala en David, Chiriquí, y ha sido un éxito, por lo menos eso es lo que comentan en redes sociales.

“El Canoso”, como se le conoce al músico, está agradecido con el respaldo del público, con su equipo de trabajo y su familia, ya que hacer realidad el “Mundo del Chaveo” supuso un gran esfuerzo.

Explicó que en medio de la apretada agenda que tiene el conjunto típico tuvieron que trasnocharse, viajar, reunirse y concebir ideas para el espectáculo.

“Más de tres meses de trabajo”, dijo el músico sobre la organización del evento, producido por Hefesto Music y RB Productions, y que se prevé tenga escala en la capital y en Azuero.

En Tik Tok un usuario compartió un videoclip del paso de moda, el cual “El Canoso”, los miembros del conjunto y los bailarines hacen cuando interpretan la pieza “Buena la muchacha”.

Los comentarios sobre la primera escala del “Mundo del Chaveo” han sido muy positivos: “Ya casi están a nivel de los colombianos, ya pónganle nombre a esta música”, “Todo quedó espectacular”, “Excelente y éxitos en los próximos eventos del Mundo de Chaveo”, “Tremendo evento a nivel internacional” y “El evento Fue éxito. Felicidades la pasé nítido”.

Pero no todos quedaron satisfechos, en la publicación se pueden leer algunos comentarios donde hay quejas sobre la organización y los cambios que se están haciendo en la música típica.

“Pésima organización, 0 hielo, 0 sodas desde medianoche, 0 agua, 0 cervezas, y un solo baño en uno de los vip”, “Todo chévere, excepto que se pongan a cantar con reguetoneros... son dos públicos que no deben mezclarse o la gente sana dejará de apoyarlos. Por todo lo demás muy bien” y “No estoy en contra, pero si va a pasar como en Colombia que por estar inventando ya no vas a pagar 10 sino 40 o 50 y no va a ir nadie, eso pasa en Colombia, cambiaron la rutina y a retomar el tiempo que se paga menos. Póngale la firma”, son algunos de los comentarios.

La incorporación de algunos elementos a los bailes típicos no ha sido del agrado de algunos, especialmente de aquellos que disfrutan de las presentaciones de los músicos de la vieja escuela, y en redes han manifestado su descontento.

Con el inicio del “Mundo del Chaveo” los comentarios sobre este tema no se han hecho esperar: “Todo mal, esto ya no es típico”, “No tengo nada en contra de los músicos nuevos con sus innovaciones, pero ojo... Nuestra música típica es como oro en polvo, única en el mundo con su historia y esencia... No debemos perderla”, “Que va, definitivamente el típico con estos jóvenes de músicos ya está totalmente perdido” y “Ya a no se va a los bailes a bailar se va ahora a ver puro show y perreo y desorden, jajaja para gusto los colores”.

