Pitazo: Posible 'amaño' vuelve a pegar a la LPF

El tema de posibles "amaños de partidos" vuelve a golpear, más que a la Liga Panameña de fútbol (LPF), creo que al fútbol nacional en general.

Ojo, es un tema muy delicado, que vuelve a estar en la palestra, donde e inclusive, Gary Stempel,

dio las primeras señales de alarma en su momento.

El tema de "posible amaño", resurge ahora con José Calderón en la mira, por un gol que el portero recibió en el "epílogo" del juego entre Alianza y Sporting.

Lo mejor que pudo hacer Calderón es dar su explicación, donde según él es un "caso fortuito", todo esto para sacudirse los señalamientos en su contra y ponerse a disposición de las investigaciones que anunció que hará de oficio la LPF y también que pidió su propio club, Sporting San Miguelito.

A nivel de la región de Centroamérica, puntualmente los torneos de Panamá, no son vistos como la gran Liga, y cuando aparece en el escenario, es para temas nada positivos como: "poca afición en los estadios, que no es profesional en su totalidad", entre otras cosas y ahora se le añade "el posible amaño de partido".

Lo mejor que puede hacer la LPF, es investigar, confirmar o aclarar alguna duda que pueda surgir, no solo por la jugada de Calderón. También cualquiera otra que pueda generar inquietud de algún otro partido.

El "posible amaño" es un tema amplio que hay que manejar con pinzas y de comprobarse, dar una sanción que no genere duda.

Pero, como he dicho, en los partidos también hay errores humanos o fallas que pueden surgir o darse. Tampoco se puede caer y satanizar que todos los "bloopers", ocurren porque son amaños de partidos. No podemos caer en eso, porque luego se pueden lamentar.

A nivel mundial y por ende en Centroamérica, el tema del "amaño de partido" ha sido muy cuestionado y criticado, Guatemala y El Salvador, por dar algunos ejemplos vivieron eso en carne propia, con técnicos sancionados y hasta jugadores suspendidos de por vida.

Como he dicho, le tocará por lo pronto a la LPF, en conjunto con la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y a las autoridades pertinentes, realizar las investigaciones y de confiarse, arrancar de raíz la mala semilla, para que no se repita.