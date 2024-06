José Escobar arremitió contra Eduardo Gaitán: ¿Qué pasó?

¡No es fanático de la limpieza! El profesor José Escobar arremetió con Eduardo Gaitán, diputado independiente electo, porque lo dejó plantado.

En un tono acalorado, muy característico en el profesor, y sin pepitas en la lengua, Escobar afirmó que tenía como invitado a Gaitán en su programa, pero no llegó. “(…) Empezando ya quedó mal”, dijo.

Escobar usó el término “muchachito” para referirse al diputado electo y aseguró que si este es el “tipo” de representación que se tendrá en el Órgano Legislativo “estamos para los tigres”.

“(…) no se comprometa muchachito si usted no va a cumplir su palabra de hombre, de hombre, no se comprometa. Me da pena por usted, que usted se compromete que iba a venir al programa y todo lo demás, y usted ya empezó mal Eduardo Gaitán”, expresó el periodista.

Asimismo, dijo que lo de barrer y trapear ya quedó en el pasado, ahora hay que hablarle claro al país.

“(…) Fracaso total, empezó muy mal ya, no se siga comprometiendo si no va a cumplir”, argumentó por segunda vez el profesor durante su programa.

Por el momento, Gaitán no se ha referido a los motivos por el cual no asistió a la entrevista, sin embargo, en su perfil de Instagram se puede ver que ha estado participando en el proceso de inducción a la vida parlamentaria.

Cabe mencionar, que, Gaitán forma parte del grupo de diputados electos de la coalición Vamos, salió electo por el circuito 8-2 y fue el más votado del país.

En este sentido, algunos no están contentos por la forma en la que Escobar se expresó, ya que argumentan que Gaitán tendrá sus razones por la cual no pudo asistir a la entrevista, por esta razón le piden más mesura al momento de expresarse.

“La única manera que tiene de generar audiencia es descalificando…”, “Necesita vacaciones el profe”, “El calificativo que uso, habla más de él, que del diputado electo. Osea palabra de ‘hombre’, quiere decir que si hubiera sido mujer no tuviera palabra... Atrevido este señor”, “Como si mínimo en una obligación ir a su programa” y “Cuanta intensidad de este señor, el pobre @eduardoagaitan debe estar lleno de compromisos y este señor sufriendo porque no pudo ir. Que locura”, son algunos de los comentarios.

