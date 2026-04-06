Recién empezando su vida profesional en una oficina, entre cuatro paredes, frustrada y con una jornada laboral de ocho horas, la actriz Katia Semacaritt sufrió un choque de realidad, pero afortunadamente en la actuación encontró su lugar y su propósito: darle voy y fuerza a aquellos que se sienten inseguros de sí mismos.

Nacida en Cartagena, Colombia, pero con una fuerte conexión con Panamá, donde se estableció hace más de una década, Semacaritt inició su carrera como actriz en la película "Salsipuedes", proyecto que marcó su transición de la danza y el modelaje a la interpretación.

Se le presentó la oportunidad de audicionar para la película, aunque iba predispuesta porque decía que no era actriz, y saliendo de la prueba le informaron que se quedaba con el papel. Es así, que hace 10 años decidió empezar un camino en este oficio.

Semacaritt, de 34 años, ha construido su carrera sobre años de preparación escénica en el teatro. Entre sus personajes más recientes está Francy en "María la Caprichosa", una serie de Caracol Televisión, que se estrenó a inicios de años en Netflix y que sigue la lucha de María Roa Borja: organizar a las trabajadoras domésticas y llevar al Congreso la ley que las dignificó.

Francy, papel que la actriz interpreta en su versión adulta, es amiga de Roa Borja y hace parte de su red de apoyo, además, Semacaritt tiene una conexión especial con el personaje porque tiene mucho de ella, por ejemplo, la cultura e incluso recordó que cuando se mudó a Panamá su mamá fue empleada doméstica.

"María la Caprichosa" estuvo en el Top 10 de Netflix en Panamá, lo cual "habla de una audiencia que conecta con historias reales, con luchas legítimas y con valores humanos", aseguró la actriz, que anhela que la serie se transmita en la televisión local.

"Señales", del cineasta José Luis Rodríguez, que se estrenará en agosto y que se emitirá por un canal de la localidad, que aborda la violencia hacia las mujeres, es otro de los proyectos en los cuales la actriz tiene crédito. Asimismo, adelantó que se está embarcando en proyectos que la están sacando de su zona de confort, interpretará un personaje que es poseído en una serie de terror.

Otra de las pasiones de la actriz es la enseñanza, estudió Magisterio en la Escuela Normal de Cartagena. Desarrolló una serie de talleres donde pone al servicio de la sociedad las herramientas que le han dado las artes escénicas.