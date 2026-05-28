La endometriosis y los miomas uterinos, dos de las afecciones ginecológicas más frecuentes, pueden desencadenar complicaciones graves y ninguna puede prevenirse; sin embargo, ambas son objeto de innovaciones médicas para ofrecer a las pacientes mejores opciones terapéuticas.

Puede haber cierta superposición en los síntomas de estas afecciones, aunque en la mayoría varían y suelen progresar de manera diferente.

Ambas pueden afectar la fertilidad y provocar síntomas relacionados con el ciclo menstrual, lo cual tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las pacientes.

Megan Wasson, D.O., ginecóloga y jefa de ginecología en Mayo Clinic (Arizona), explicó, vía Zoom, que los miomas, que crecen en el útero, son masas muy grandes y muy significativas. "(...) No se trata solo de pequeñas molestias", dijo.

En el pasado, para las mujeres cuyos miomas causaban problemas, la única opción era extirpar el útero (histerectomía), lo cual también elimina la posibilidad de quedar embarazada. Ahora, los avances han minimizado el impacto de las extracciones de masas preservando el útero y la fertilidad. Además, según Wasson, hay alternativas con medicamentos para reducir el tamaño de los miomas y procedimientos que no requieren cirugía.

Entre las opciones está la embolización (se bloquea el aporte sanguíneo al mioma), ablación por radiofrecuencia (se usa energía para destruir el mioma) y miomectomía robótica o laparoscópica (cirugías mínimamente invasivas).

En el caso de la endometriosis, el crecimiento de un tejido similar al revestimiento interno del útero fuera del mismo, el tratamiento incluye medicación o cirugía; la misma se realiza usando un laparoscopio y una pequeña incisión, e incluso en algunos casos se hace con ayuda de dispositivos robóticos.

Hay más opciones que se siguen explorando. La Dra. Wasson y su equipo trabajan en el desarrollo de una vacuna y formas de detectar la endometriosis mediante pruebas de imagen médica.

Finalmente, recomendó prestar atención a cualquier irregularidad como menstruaciones inusualmente abundantes, ciclos anormalmente largos o cortos, ausencia de menstruación o síntomas como dolor menstrual para detectar estas afecciones lo antes posible.