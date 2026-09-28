El club "Los Cazalecturas", fundado el 30 de septiembre de 2018, pasó de ser un encuentro de un grupo de seis amigas a convertirse en una cita mensual que reúne a casi 100 miembros en cafeterías, restaurantes, casa u otros lugares.

Kathia Arjona, escritora y fundadora del club, recordó que todo empezó cuando invitó a seis amigas a llevar un libro y conversar sobre lecturas de su interés. Desde entonces, ya han pasado ocho años, lo que parece ser "apenas el prólogo de una historia aún más extraordinaria. Porque mientras exista alguien dispuesto a abrir un libro, siempre habrá un cazalector dispuesto a descubrir un nuevo mundo".

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Durante estos ocho años la comunidad ha leído 96 libros y desarrollado encuentros literarios, conversaciones con más de 200 escritores locales e internacionales, promoción lectora para niños y jóvenes, cuentacuentos, bazares literarios e intercambio de libros.

"Los Cazalecturas" (@cazalect) se han consolidado como una "familia literaria", donde sus miembros han mejorado como lectores y escritores, creado conexiones y amistades, además como club han creado alianza con la Cámara Panameña del Libro (Capali) en el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá, en la cual estuvieron el año pasado por primera vez en un stand junto a los Escritores Independientes de Panamá (Einpa).

Arjona comentó que para cerrar el mes de aniversario participarán, este 30 de septiembre, en la Maratón de Lectura organizado por la Asociación Panameña de Lectura (Apalec), una iniciativa internacional con trece años de trayectoria en la que Panamá participa en su quinta edición bajo el lema "Cultiva la lectura y disfrutarás su magia".