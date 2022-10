Los 'influencers' siempre han estado 'obligados' a cumplir con sus responsabilidades tributarias

Controversia y confusión generó las declaraciones de Publio De Gracia, director de Ingresos, sobre el pago de impuestos por parte de los influencers, por lo que, el servidor público aclaró algunos puntos sobre el tema.

El funcionario explica que no se está creando una ley exclusiva para que los influencers paguen impuestos, pues “desde siempre están obligados a cumplir” con sus responsabilidades tributarias, ya que están usando las plataformas para ofrecer un servicio profesional.

“¿Los influencers tienen obligaciones tributarias en la República de Panamá? Sí la tienen y no se trata de los influencers, no es una categoría, o no tienen un impuesto diferente a un abogado, a un arquitecto o un ingeniero que brinda servicios profesionales…”, inició diciendo el funcionario.

Añadió que: “Así como existen influencers (instagramers, tiktokers y youtubers) que de alguna manera monetizan ese talento que tienen, si lo hacen dentro de la República de Panamá, dentro del territorio nacional, tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias”.

De acuerdo a la ley, todas las personas que tengan ingresos superiores a los $11 mil deben pagar ingresos sobre la renta y los influencers no son la excepción.

La omisión de estas responsabilidades puede ser motivo de multa, desde los $100 para las personas naturales y de $500 para personas jurídicas.

De Gracia reiteró, vía Twitter, que el deber de la institución es ayudar al cumplimiento voluntario y en caso de que se pretenda evadir dicha responsabilidad entonces se le deberá aplicar la ley.

“Al final lo que se recauda es (y deber ser) para el bienestar de todos”, concluyó el funcionario.

El tema generó comentarios tanto a favor como en contra, otros salieron en su defensa y aseguran que están al día con sus impuestos.

La presentadora de televisión Doralis Mela reveló que está al día como lo indica la ley, mientras que otros comentaron que van a pasar por alto dicha responsabilidad.

