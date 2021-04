Melanoma: Protegerse del sol, la medida más eficaz

En 2020 se presentaron 2,452 nuevos casos de personas con melanoma en Centroamérica. Este es un tipo de cáncer de piel que se desarrolla en las células de la piel llamadas melanocitos.

Versión impresa

En el caso de Panamá, el año pasado se presentaron 42 nuevos casos de melanoma, según datos de organismos internacionales.

De acuerdo a la data más reciente del Observatorio Global de Cáncer, adscrito a la Organización Mundial de la Salud, el 90% de los melanomas se consideran prevenibles si son detectados a tiempo.

Pero, de igual manera, la Sociedad Americana contra el Cáncer resalta que las tasas de melanoma han aumentado rápidamente en las últimas décadas.

Datos del melanoma

Los melanocitos son los responsables de formar la sustancia marrón que da color a la piel. Por esta razón, los melanomas suelen ser de color oscuro. El cáncer puede comenzar en una piel normal o en un lunar.

El melanoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y con mayor frecuencia, se localiza en partes que estuvieron expuestas al sol, como la espalda, las piernas, los brazos y el rostro, señala la Organización Mundial de la Salud.

Por esta razón, deben tomar medidas para el cuidado de la piel: Manténgase alejado del sol y resguárdese en la sombra; evite el sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m; no use camas de bronceado; y lleve ropa protectora, como camisas de manga larga, pantalones y sombreros de ala larga.'



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos clasifica los protectores solares según el factor de protección solar: cuanto más alto es el número, mayor es la protección que ofrece. Los especialistas recomiendan usar protector solar de amplio espectro con una calificación de FPS de 30 o superior.

Protector solar

Los protectores solares se clasifican según el factor de protección solar (FPS), entonces, cuanto más alto es el número, mayor es la protección que ofrece.

VEA TAMBIÉN: Dania María, hija de Ulpiano Vergara, estrena 'Tequila y Sal'

Los especialistas sugieren usar uno de amplio espectro con una calificación de FPS de 30 o superior.

La Dra. Ana Marisol Rendón, gerente médico de Oncología de MSD, señala: "La protección de la piel contra los rayos solares y la detección temprana son claves para la prevención del cáncer de piel, usa protector solar y examina tu piel para hallar anomalías como parte de tu rutina diaria".

Un protector solar debe reunir estas características:

- Amplio espectro: Significa que el bloqueador solar puede proteger la piel de ambos tipos de rayos ultravioleta dañinos, los rayos UVA y los UVB.

VEA TAMBIÉN: Sandra Sandoval celebrará su cumpleaños con un baile virtual

- SPF 30 o más: La Academia Americana de Dermatología recomienda que seleccione un protector solar con un grado del SPF de 30 o más alto.

- Resistente al agua: Esto le indicará que el bloqueador solar permanecerá sobre la piel húmeda o sudada durante un tiempo antes de que usted necesite volver a aplicar.

Pero, deben saber elegir el protector solar, porque si no lo hacen correctamente podría no funcionar. ¿Qué debe hacer?

- Deben aplicarlo bien antes de salir al aire libre. Esto puede tardar hasta 15 minutos en ser absorbido por su piel.

VEA TAMBIÉN: Sam Mendes contará con Olivia Colman para su próxima película

- Cubra por completo todas las áreas del cuerpo expuestas.

- Para proteger sus labios, aplique un bálsamo para los labios con un factor de protección solar (SPF) al menos de 15.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!