Modelo muere tras largo problema con su aumento de glúteos

La modelo e influencer brasieña Lygia Fazio falleció a los 40 años, tras someterse a un procedimiento que incluyó polimetilmetacrilato (PMMA), un componente plástico, y silicona industrial.

La cirugía estética se la practicó hace tres años porque quería tener los glúteos más grandes. Sin embargo, la operación le provocó complicaciones en todo el cuerpo.

En 2022, estuvo 100 días internada. Y su situación se agravó hace tres semanas cuando sufrió un derrame cerebral, que no resistió.

Las sustancias mencionadas se propagaron por todo su cuerpo y le causaron múltiples infecciones.

"Cómo me gustaría retroceder en el tiempo. Yo no era así. Sin saberlo, me apliqué PMMA y silicona. Casi muero", había dicho en una ocasión tras superar una de sus tantas complicaciones.

Esta semana, familiares y amigos la despidieron en el cementerio Valle dos Reis de Taboão da Serra, municipio de San Pablo.

Una persona allegada comentó que la difunta siempre buscó la perfección, siempre quiso verse más bonita, y para eso acudió a personas que no eran profesionales.

"Ese producto, que era silicona industrial mezclada con PMMA, se le empezó a esparcir por todo el cuerpo, causándole una bacteria, infecciones y muchos problemas para su vida", añadió la fuente.

El cirujano plástico Víctor Hugo Cordeiro explicó que el cuerpo no absorbe estos materiales, por lo que todo el contenido que se infiltra y se esparce por el tejido subcutáneo o muscular puede infectarse.

"La mayor complicación es que es muy difícil extirpar un tejido completamente infiltrado. Desde el momento en que se coloca, se vuelve teóricamente inerte", comentó.

