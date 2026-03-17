"Nota de voz", donde el terror se entrelaza con el drama y la tecnología, ya está disponible en la cartelera de los cines de la localidad.

La producción, la quinta película de David Bohórquez, sigue a Naya, interpretada por la actriz Paulina Díaz Granados, que continúa recibiendo notas de voz de Anna, su hermana que falleció poseída por una entidad luego de asesinar a sus padres.

El largometraje, filmado entre Atlanta (Estados Unidos) y Colombia, surgió de una vivencia personal del director, estaba en el cine cuando lo golpeó algo que le generaba una mezcla de sentimiento: escuchar la nota de voz de un familiar cercano que falleció.

"(...) Esa fue la semilla del concepto. Luego la idea fue evolucionando cuando, junto al equipo, decidimos apostar por un terror psicológico", dijo Bohórquez, que también escribió el guión.

Para incorporar la tecnología a la historia hubo un enorme reto técnico porque en el rodaje se debe lidiar con las notificaciones, la iluminación de pantalla, los tiempos y mantener la concentración de la historia.

Aunque es una película de terror, el cineasta colombiano usa el género como fachada para explorar otras cosas, en el caso de "Nota de voz" fue el duelo: "la relación entre Naya y su hermano, y cómo cada uno sobrelleva una pérdida de maneras distintas. Aunque están condenados por esta entidad que los acecha, el amor entre hermanos sigue siendo el centro emocional".

Además, del duelo, se abordan temas como la obsesión, el trauma familiar y la delgada línea entre el dolor emocional y lo sobrenatural.

El sonido, por su parte, es un elemento central: las notas de voz, interferencias, silencios y atmósferas generan gran parte de la tensión, en lugar de depender solo de jumpscares.