Con cada edición, la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL Panamá), uno de los eventos literarios más grandes en América Latina, continúa creciendo y expandiendo sus horizontes.

La edición número 22, bajo el lema "La historia de un istmo", tiene como invitado de honor al Canal de Panamá, que coincide con la celebración de los 10 años de su ampliación.

Esta es una de las novedades más evidentes del encuentro literario, no obstante, Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro (Capali), los organizadores, enumeró las adiciones que se realizarán este año al programa de la feria.

Entre ellas, se encuentra la presentación del musical inédito "La historia de un Istmo" (centrado en los acontecimientos del Canal de Panamá) y nuevos espacios como la cartelera de teatro, literatura gastronómica con chefs de Perú e ilustración, bajo el sello FILustrazos, en colaboración con la revista Andersen y la Embajada de Italia.

También se habilitará un espacio cinematográfico y mesas de diálogo en torno al Bicentenario del Congreso Anfictiónico. Asimismo, se desarrollará un homenaje a la reconocida trayectoria del arquitecto Frank Gehry en un conversatorio en donde se recorre la obra que elevó a Panamá al mapa internacional, el Biomuseo.

Btesh destacó que en el marco de la feria se llevará a cabo un seminario de periodismo llamado "Periodismo y libertad: la palabra como territorio de resistencia" y una cartelera especial con el invitado de honor sobre aspectos claves de esta emblemática obra como el patrimonio histórico, la ampliación o los Tratados Torrijos-Carter.

Convocatoria

La FIL Panamá se celebrará del 25 al 30 de agosto, en el Centro de Convenciones Atlapa, y contará con la participación de más de 100 escritores locales y más de 30 internacionales.