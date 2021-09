Obesidad, impacto en el organismo

El tema de la obesidad no es nuevo, no obstante, el impacto de este problema de salud pública va en aumento; por esta razón, no está de más recordar cuál son los efectos de esas libras de más.

La lista es larga, pero, para empezar una persona con obesidad tiene un riesgo tres veces mayor a padecer de diabetes, ya sea de tipo 1 o 2, de acuerdo a los especialistas.

Además, las probabilidades de desarrollar depresión aumentan, ya que ambas condiciones están sumamente relacionadas.

Estudios demuestran que cerca del 43% de las personas con depresión tienen obesidad y las personas con depresión que no presentan obesidad, tienen un 58% de probabilidades de desarrollar obesidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una persona con obesidad también tiene una alta posibilidad de desarrollar 13 tipos de cáncer, es decir, un 40% de todos los tipos de cáncer diagnosticados, de acuerdo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Además, se ha sugerido que el 12% de la infertilidad primaria es consecuencia de problemas de peso.

En el caso de los hombres la obesidad, reduce el recuento de espermatozoides entre un hasta un 24% y en el caso de las mujeres la tasa de abortos espontáneos llega al 40% cuando el índice de masa corporal es mayor a 30, de acuerdo a la Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas.

Pero, esto no es todo, porque el estudio Framingham demostró que, el 70% de los casos de hipertensión (HTA) en el hombre y 61% en mujeres, son atribuibles a exceso de grasa acumulada en el cuerpo.

Deben medir el IMC (índice de masa corporal) para saber si hay sobrepeso u obesidad. Si presenta un IMC mayor a 30 deben acudir con un especialista para atenderse y mejorar su calidad de vida.

Este padecimiento es una enfermedad crónica, reconocida por la OMS y debe ser tratado con una atención integral que atienda cada uno de los factores que la provocan.

Acciones

La evidencia científica respalda que, si una persona con obesidad pierde al menos un 5%, les traerá múltiples beneficios para la salud.

El doctor Victor Nolasco, gerente médico de Novo Nordisk CLAT asegura que, deben "entender que si se busca un objetivo que se pueda mantener a largo plazo es necesario que un profesional de la salud determine el caso para seguir un plan personalizado y proponer los mejores mecanismos para alcanzar y mantener un peso y estilo de vida saludable; y que no se trata de grandes cambios, aunque las personas pueden creer que perder 5% del peso no vale la pena, los efectos sobre la salud en general demuestran lo contrario.

