Pacientes covid-19: ¿Cómo cuidar su salud mental?

Para nadie es un secreto que recibir un diagnostico positivo a la covid-19 es una noticia complicada, no solo para el paciente, sino para la familia en general.

Ese diagnóstico representa un cambio en el diario vivir de cada uno de ellos: El aislamiento de la persona con la covid-19 y los cuidados que deben tener todos en casa.

De por sí, la pandemia ha generado estragos en la salud mental de miles de personas, estar de cerca a la covid-19 podría afectar el estado emocional de estas personas. Pero, qué hacer si son covid-19 y como manejar el temor al contagio para mantener una salud mental óptima.

La psicóloga Haydee Rodríguez, del Centro Psicológico Integra Panamá (La Chorrera), ofrece detalles de qué se debe hacer frente a un caso positivo y en relación al temor de un contagio.

Rodríguez comenta que todas las personas están expuestas y pueden contagiarse si no siguen las medidas de bioseguridad, "todos debemos cuidarnos por igual". Es normal tener miedo.

No obstante, en medio del temor las personas buscan información sobre la covid-19 en sitios que no son los veraces.

Un exceso de información o información que carezca de veracidad disparará la preocupación, ansiedad e incertidumbre.'



"Debemos conocer nuestros pensamientos, aunque no podemos expresarlos, es normal que yo me sienta así, tengo el derecho de llorar y preocuparme, todas esas emociones son normales, pero vivimos en un mundo donde te dice que sufrir es de débil, las emociones no las debo reprimir", comenta la psicóloga Haydee Rodríguez del Centro Integra Panamá.

Tanto los que están contagiados de la covid-19 como los que no han tenido el virus deben buscar información veraz, además, de seguir las medidas de bioseguridad, reitera.

Apoyo

Cuando una persona está pasando por un diagnóstico de la covid-19 deben aprovechar la tecnología para estar cerca de las personas que estiman, pero usarla de forma correcta, dice.

Pueden hacer llamadas y platicar con aquellas personas que son sus redes de apoyo como familias, amigos y algún enlace con una institución.

"Deben mantener comunicación, porque el estar aislado nos da más tiempo de estar pensando, lo que provoca que los niveles de ansiedad, preocupación tristeza y discriminación salgan a flote", indica.

En cuanto al uso correcto, señala que, "no es bueno, usar la tecnología para saber si los síntomas que tienen llevan repercusión mucho más comprometida, porque eso afecta más la salud mental".

Por otro parte comenta que, aunque estén en aislamiento deben tener una rutina, "hay que activarse conductualmente, para que no tengamos tiempo de ocio, porque vendrán otras repercusiones psicológicas".

Añade: "Debo tener un cronograma de qué actividades puedo hacer estando en aislamiento; en qué tiempo me voy a levantar; qué tiempo voy a usar para educarme; y leer un libro, tengo que organizar un trabajo para desempeñar esas funciones".

También deben tener un horario para el aseo, pues este debe intensificarse.

Es primordial tener "un tiempo para meditar y expresarme". Pero, si se les dificulta expresar sus emociones, pueden usar un diario para escribir cómo se sienten, el aprendizaje que tuvo del día. "Es importante que tengamos esa meditación", dice.

También deben hacer ejercicios de respiración, porque eso "me da una oportunidad de desahogar los sentimientos que no les he podido poner nombre".

"Con la respiración puede tener una conexión personal y me da una voz de aliento, por ejemplo, para ver que en medio de la adversidad he tenido un aprendizaje", porque pueda aprovechar para terminar un proyecto o curso.

