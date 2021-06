Piky Zubieta documenta en la redes sociales su cambio

En Panamá también tenemos a nuestra Rebel Wilson, pues al igual que la famosa, Piky Zubieta ha ido documentado en las redes sociales los cambios que ha logrado en su físico.

Piky Zubieta es conocida en las redes sociales como “Entre Libras” y es muy popular por compartir outfits y pensamientos para chicas plus size. En las últimas instantáneas que ha compartido sus seguidores han notado que ha perdido peso.

Uno de sus seguidores le consultó qué está haciendo para perder peso. “No estoy a dieta, estoy en un nuevo plan alimenticio”, comentó Zubieta.

En las historias destacadas Piky Zubieta ha compartido qué está haciendo para perder tallas, el cual incluye un plan alimenticio y algunos suplementos para el control de peso, acompañado de ejercicios.

Para el consumo de los suplementos, la famosa hace énfasis en que para consumirlos primero se debe consultar al médico para evitar problemas.

Piky Zubieta se ha trazado el reto por un mes, “perder 10 libras”. Y al parecer va por buen camino. “172 libras, pero me he dado cuenta de que estoy perdiendo talla y no tanto peso”, dijo.

“La dieta no es solo para perder peso, sino para acostumbrarse a alimentarse”, expresó.

A través de las redes, sus seguidores la han felicitado por su esfuerzo, dedicación y los cambios que ha logrado.

“Piky, estás bella, te felicito por tu esfuerzo y dedicación, sigue así”, “Te ves fantástica, eres motivación”, “Wao, que bien te ves”, “Yo necesito los que estás haciendo”, son algunos de los comentarios.

Piky Zubieta inició con 201 libras y a la fecha ha logrado peder varias tallas.

