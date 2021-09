Ricky Martin desata una avalancha de memes por su abrupto cambio

Por dos días los reflectores han estado sobre Ricky Martin, la razón, por un evidente cambio en su rostro.

En las redes sociales se especula de que el boricua se realizó algún retoque en el rostro y en las redes lo comparan con Donatella Versace, René Valdivieso y Lyn May, personalidades que se han sometido a cirugías estéticas.

La preocupación de los fanáticos de Martin, de 49 años, surgió luego de su última entrevista en con Morgan Radford de NBC para el portal Today en Las Vegas, Estados Unidos.

El boricua estaba junto a Enrique Iglesias, se encontraban compartiendo detalles sobre su gira musical, en la cual también participará Sebastián Yatra, MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.

En las redes se colgó un video, sin embargo, no se logran apreciar los cambios en el rosto del cantante por los ángulos, no obstante, se aprecia que lleva el cabello más claro.

Más tarde en el programa “El Gordo y la Flaca” se hizo mención de los abruptos cambios en el rostro de Martin.

En redes hay muchas especulaciones sobre qué se hizo el cantante en el rosto: Cirugía, botox e hilos tensores, están entre las opciones.

La imagen del intérprete de “‘Livin’ la vida loca” ha desatado una avalancha de memes y comentarios en las redes sociales.

“Me imagino a las mujeres de 35 a 45 viendo cómo su amor platónico se convirtió en la Tía Teresa”, “Ricky Martin y Zac Efron habían pagado un 2x1”, “¡¿Qué le pasó en la cara a Ricky Martin?!”, “No era necesario... tu cara es hermosa”, son algunos de los comentarios.

Martin no ha hablado respecto al tema, pero recientemente compartió unas fotografías, pero no se le aprecia muy bien el rostro, también público una historia en Instagram, donde invita a sus seguidores a la gira, no obstante, está usando un filtro, lo que dificulta ver si en realidad se hizo algún cambio.

