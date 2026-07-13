Sam Neill muere a los 78 años en Sídney

El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga ‘Parque Jurásico’, entre otros personajes, falleció este lunes a los 78 años de forma «repentina e inesperada» en Sídney, según informó su familia.

«Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida», señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

«La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada», añade el texto.