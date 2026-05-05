Los hermanos Sandoval, Samy y Sandra, marcarán un antes y después en la música típica con su gira "Rebeldía", con la que recorrerán todo el país a partir del 30 de mayo, en el Centro Boulevard Penonomé, y un total de 15 presentaciones.

Sandra Sandoval explicó que el tour empezará en el interior con la idea de descentralizar los grandes eventos y acercar experiencias de alto nivel a otras regiones del país, además, se pretende cerrar la gira en Panamá, donde se ubica la mayor concentración de público.

Asimismo, aseguró a Panamá América que dependiendo de la demanda existe la posibilidad de añadir más fechas a la gira, para el cual los tipiqueros incorporarán algunas innovaciones.

A los toques se incorporará un sistema de sonido inmersivo, inspirado en tecnologías utilizadas en Europa y que se implementarán por primera vez en Panamá y Centroamérica, que transformará la forma en la que el público vive cada presentación, las cuales serán muy distintas entre sí.

La "Gallina Fina" añadió que ningún show se parecerá a otro porque siempre ocurren cosas y las personas dicen: ¿por qué me lo perdí? Por esta razón, instó a las personas a asistir a todas las presentaciones que puedan.

El tour incluirá un repertorio cargado de energía, con temas que celebran la rebeldía, el empoderamiento y la autenticidad, clásicos que han acompañado a varias generaciones, como: "Lo que no da, se deja", "A mí se me respeta", "Mujer de nadie", "Gallina fina" y "La Patrona", entre muchos otros, pero ahora con un sonido envolvente.

De esta forma los Sandoval, establecen un precedente en la escena de la música típica: la innovación y el desarrollo cultural pueden llegar a todos los rincones del país.