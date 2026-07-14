Stephanie Carreira, artista independiente y solista, está ultimando los detalles de su próximo lanzamiento, "Pertenecerme", sencillo que habla un poco sobre la frustración de estar enamorado de un imposible.

"Pertenecerme", que se estrenará cinco meses después de que Carreira debutara como cantante, es un sencillo en español, con letra de la autoría de la artista y en el que asume su producción.

Carreira (@stephaniecarreira) contó a Panamá América que para esta canción la música y el instrumental lo ha trabajado con un productor, sin embargo, ella se ha encargado de la mezcla del audio y la masterización.

"(...) Me estoy aventurando a hacerlo yo porque es algo que siempre me ha gustado desde que hago covers para redes sociales", dijo, además, añadió que el tema es en español a solicitud del público, que tras el estreno de su primer single, "Stranger", le pidieron que lanzara algo en ese idioma.

El nuevo sencillo saldrá el 24 de julio y Carreira espera que el público lo disfrute y que con ello se empiece a abrir un poco las puertas al género que ella hace: pop rock.

La música de Carreira, que también es actriz de teatro, está influenciada por los artistas y agrupaciones que creció escuchando como Belinda, Kudai, Maná, Nikki Clan, Avril Lavigne, entre otros que eran muy populares en la época de MTV.

Actualmente, sus referentes son la banda Airbag (rock) y Lali (pop), que le han devuelto el amor e interés por escribir en español, dado que, sentía que el pop rock solo sonaba bien en español.

Con su música, la artista, de 29 años, está explorando el género, expresando sus emociones, que fue algo que siempre quiso hacer, y logrando que las personas se sientan identificadas, que para ella es lo más importante.

Cabe mencionar que la artista presentará sus canciones en Umami Bodega, el día del estreno de "Pertenecerme", en el evento "Spicy Karaoke" organizado por Noor Panamá.