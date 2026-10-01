Susan Elizabeth Castillo responde a críticas tras publicar foto en su chequeo ginecológico

La periodista y empresaria Susan Elizabeth Castillo respondió a la ola de críticas y comentarios en redes sociales generada tras publicar una fotografía mientras se realizaba un chequeo médico de rutina en una camilla ginecológica.

La comunicadora salió al paso del morbo de los cibernautas, quienes cuestionaron que estuviera atendiendo llamadas y asuntos operativos de sus empresas durante la revisión médica.

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"Han hecho un escándalo como si fuera la primera mujer en el planeta que recibe una llamada del trabajo o atiende su negocio durante un chequeo. No soy la primera ni será la última vez. En la foto no hay nada íntimo ni vulgar", aseveró la presentadora.

Alerta por cifras de cáncer cervicouterino y VPH en Panamá

Castillo aprovechó el espacio para poner sobre la mesa la gravedad del cáncer cervicouterino y el cáncer de ovario en el país, destacando que para ella las estadísticas tienen rostros de personas cercanas que han fallecido por estas patologías.

Recordó que en Panamá más de 230 mujeres mueren al año a causa del cáncer cervicouterino y enfatizó que cerca del 99% de los casos están directamente vinculados a cepas de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección silenciosa que no presenta síntomas previos.

La empresaria instó a las mujeres panameñas a priorizar sus exámenes de control y dejar de aplazar las visitas al ginecólogo por temor o vergüenza. "Hay que cuidarse, mi gente, porque la salud y el trabajo van primero antes que cualquier bochinche de redes", concluyó.