Ejecutivo sanciona la Ley 552 del Presupuesto del Canal de Panamá por $5,555 millones

El Órgano Ejecutivo sancionó la Ley 552, mediante la cual se aprueba el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

La legislación fue promulgada tras su ratificación en el pleno de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Shirley Castañeda. El presupuesto consolidado de la vía interoceánica asciende a $5,555 millones, enfocado en blindar la sostenibilidad operativa, garantizar la eficiencia hídrica y consolidar proyectos de infraestructura logística a largo plazo.

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De acuerdo con el desglose de la ley, el Canal proyecta entregar aportes directos al Tesoro Nacional por $3,608 millones, cifra que supera en $414 millones (un incremento del 12.9%) los $3,194 millones contemplados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2026.

El presupuesto fortalece la capacidad de la vía interoceánica para afrontar condiciones hídricas y operativas desafiantes, sostener la competitividad de la ruta y avanzar en las inversiones que respaldarán el desarrollo del comercio global.

Proyectos estratégicos: Nuevos puertos y gasoducto interoceánico

La Ley 552 establece la hoja de ruta operativa para conservar la infraestructura del Canal y responder a las exigencias de la industria marítima internacional, impulsando licitaciones clave durante este periodo fiscal:

Se sustenta la fase de planificación y precalificación para adjudicar las concesiones de dos nuevas terminales de contenedores en Corozal e Isla Telfers.

Se proyecta la adjudicación del desarrollo del nuevo gasoducto interoceánico, obra diseñada para complementar la oferta logística de transporte de energía a través del istmo.