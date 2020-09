'Tips' para preparar desayunos con estilo optimizando ingredientes y recursos

Si eres de las personas que tienen todas las ganas de preparar un rico desayuno, pero no eres muy diestro en la cocina, no te preocupes hay opciones sencillas que darán como resultado un exquisito y saludable manjar.

Versión impresa

El chef Gabriel Grimaldo (@mchef_gabo) comparte algunos tips para lograr desayunos con estilo desde la comodidad de su casa.

Él se enfoca en la optimización de ingredientes y de recursos que tengan en la casa.

A través de la cocina de aprovechamiento y con creatividad podrán usar los excedentes del día anterior para preparar otras recetas como los desayunos, y al final resultará un "desayuno con estilo", comparte Grimaldo.

Por ejemplo, en esta pandemia hay quienes compran frutas y no las usan todas, las congelan. Entonces, un desayuno con estilo, es hacer algo "bonito, creativo, y diferente que cause emociones en nuestros comensales, en nuestros familiares".

Pueden usar frutas como piña, kiwi, fresas, papaya y mangos y hacen un pancake con un sirope de fresa, menciona.

Con esto ya estarían haciendo algo distinto para salir de esa monotonía que está viviendo más de uno en esta cuarentena.

Otra opción es que con la harina que tengan en casa hagan torrejas de tunas y bacalao.

VEA TAMBIÉN: Frida Sofía a Ninel Conde: 'No te metas conmigo'

También está el "nutri bowl", como le llama este chef, que es la fusión de cereal, granola, frutas y yogur natural. Es nutritivo y queda bonito al emplatar.

A parte de ser una manera diferente de desayunar, que es la comida más importante del día, están creando algo que llama la atención, y es amigable.

El asunto es enfocarse en recetas que sean fáciles, prácticas y llamativas a la vista y al paladar.

A saber

La cocina de aprovechamiento es aquella donde se optimizan los ingredientes, herramientas y recursos que tengan a la disposición. "Es una nueva tendencia en la gastronomía internacional para que puedas usar cosas de excedentes creando nuevas recetas deliciosas", cuenta.

VEA TAMBIÉN: Las pupilas oculares guardan huellas de las experiencias traumáticas que ha sufrido una persona

Además, habrá una reducción de desechos sólidos en la cocina y con esto ayudarán al medio ambiente.

El chef Gabriel Grimaldo es uno de los capacitadores de "Do What You Can't Academy" de Samsung .