Todo listo para el foro regional de 'Forbes', 'Perspectivas 2021: La ruta de la reactivación económica'

Para nadie es un secreto que la región necesita recuperar el crecimiento económico alcanzado antes de la covid-19 y para lograrlo, el trabajo coordinado de todos los actores sociales, será clave en las estrategias que se implementarán.

Versión impresa

Este esfuerzo requerirá una lectura oportuna de la situación actual, por esta razón, la revista Forbes Centroamérica y República Dominicana anunció el Foro Forbes "Perspectivas 2021: La ruta de la reactivación económica".

Esta iniciativa persigue el objetivo de convertirse en un laboratorio de pensamiento que detone ideas poderosas que ayuden a definir el rumbo que deberá tomar la región en áreas estratégicas como turismo, construcción, logística, agroindustria, manufactura y tecnología, informaron los organizadores del foro.

"Queremos seguir siendo el referente de información de valor para la región y contribuir con su reactivación económica; esto es necesario para retomar el rumbo hacia el desarrollo", indicó Hugo Salvatierra, Editor en Jefe de Forbes Centroamérica y República Dominicana.

Agregó: "A través del Foro esperamos sentar las bases que nos permitan entender el contexto actual y crear ideas poderosas para generar estrategias de crecimiento y políticas públicas".

El foro se realizará el 26 y 27 de enero en formato virtual y será transmitido por las redes de Forbes Centroamérica y Revistas Forbes RD en Facebook.

Participantes y más

Entre los speaker estarán: Dante Ariel Mossi Reyes, presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); Fiorella Blanco Torres, directora de Estrategia y Crecimiento Latam de FUNDES, y Lidia Fromm Cea, directora Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, entre otros.



Entre los "speaker" estarán: Dante Ariel Mossi Reyes, presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); Fiorella Blanco Torres, directora de Estrategia y Crecimiento Latam de FUNDES, y Lidia Fromm Cea, directora Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica; entre otros.

VEA TAMBIÉN: Julián Torres: 'Si algo no me gusta, simplemente no lo hago, porque el dinero no lo es todo'

El foro contará con agendas diarias que comenzarán a las 9:00 a.m., hora Centroamericana, 10:00 a.m. de Panamá y 11:00 a.m. de República Dominicana.

Salvatierra también dijo que quieren sentar las bases para trazar una ruta clara de recuperación económica y desarrollo para la región a través de este foro.

"Invitamos a todos los interesados a ser parte de la construcción de soluciones", concluyó.