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Panamá

Panamá fortalece el combate contra la pesca ilegal en zonas protegidas con herramientas satelitales

Publicado 2026/07/03 09:45:00
  • Panamá América/ nacion.pa@epasa.com/ @PanamaAmerica

La pesca ilegal requiere una respuesta coordinada entre las instituciones responsables de la vigilancia.

Enfrentar la pesca ilegal es un esfuerzo interinstitucional. Foto: Cortesía

Enfrentar la pesca ilegal es un esfuerzo interinstitucional. Foto: Cortesía

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La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada  (INDNR) representa una de las principales amenazas para la conservación de los ecosistemas  marinos y la biodiversidad de Panamá. Frente a este desafío, funcionarios de instituciones  ambientales, judiciales y de seguridad marítima participaron en el taller “Uso de  herramientas tecnológicas como medios probatorios en casos de pesca ilegal, no  declarada y no reglamentada (INDNR) en Áreas Marinas Protegidas de Panamá”, una  iniciativa orientada a fortalecer las capacidades institucionales para el uso de evidencia  tecnológica en los procesos administrativos y judiciales relacionados con este delito.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto “Fortalecimiento del Monitoreo, Control y Vigilancia en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR)”, implementado por  Fundación Pacífico en alianza con WildAid, Joint Analytical Cell (JAC) y OceanMind, con el  financiamiento de Bezos Earth Fund. Asimismo, contó con el apoyo del proyecto “Fortalecimiento de la Vigilancia Marítima en el Entorno Marino del Pacífico Este Tropical (PET)”, implementado por WildAid con el financiamiento de Asuntos Globales de Canadá (Global Affairs Canada – GAC).  

Ernesto Ponce, Director Regional del Ministerio de Ambiente en Chiriquí, destacó que fortalecer las capacidades institucionales e incorporar nuevas herramientas tecnológicas es fundamental para responder de manera más efectiva a las amenazas que enfrentan los  ecosistemas marinos del país.

“Fortalecer el uso de herramientas tecnológicas y de evidencia técnica en los procesos de control y cumplimiento ambiental representa un paso importante para mejorar la  capacidad de respuesta frente a actividades que afectan nuestros ecosistemas  marinos. La coordinación entre instituciones es clave para avanzar en la protección  efectiva de las áreas marinas protegidas del país”, señaló. 

Por su parte, Zuleika Pinzón, Coordinadora de Proyectos de Fundación Pacífico, resaltó que la lucha contra la pesca ilegal requiere una respuesta coordinada entre las instituciones responsables de la vigilancia y el cumplimiento de la normativa ambiental. 

“Enfrentar la pesca ilegal es un esfuerzo interinstitucional. Las herramientas tecnológicas generan información que fortalece la atención de los casos y respalda el trabajo del personal vinculado a los procesos de monitoreo, control y cumplimiento.  En este espacio presentamos su alcance y el potencial que tienen para fortalecer la  toma de decisiones en procesos sancionatorios”, explicó. 

Asimismo, destacó que la protección de los ecosistemas marinos es una responsabilidad  compartida. 

“Estamos unidos para conservar los ecosistemas marino-costeros, de los cuales  depende nuestra calidad de vida. Asegurar su sostenibilidad es esencial porque todo  está conectado”, acotó.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con el contexto e impacto de la pesca INDNR sobre la conservación marina, el uso de evidencia técnica y tecnológica en procesos  administrativos y judiciales, los protocolos de actuación para el monitoreo y reporte de  eventos, así como experiencias nacionales en la persecución de delitos ambientales.  

Además, los participantes desarrollaron ejercicios prácticos basados en estudios de caso  para fortalecer la incorporación de información satelital como elemento probatorio en  procesos sancionatorios.

Chris Wilcox, Director del Programa Marino de WildAid, destacó el valor de acercar herramientas tecnológicas y capacidades técnicas a las instituciones encargadas de proteger  los océanos.   

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“Si bien los buques patrulleros y las inspecciones en el mar siempre serán un componente clave para fomentar una cultura de cumplimiento, las herramientas de  seguimiento electrónico pueden mejorar significativamente nuestra capacidad para  detectar y sancionar las infracciones de la normativa”, expresó.

El taller permitió, además, identificar oportunidades para fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones participantes y consolidar el uso de herramientas  tecnológicas como apoyo a la investigación, seguimiento y judicialización de los casos de  pesca ilegal. Estas acciones contribuyen a fortalecer la gobernanza marina y la protección de  las áreas marinas protegidas de Panamá, en beneficio de la biodiversidad y de las  comunidades que dependen de la salud de los océanos. 

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