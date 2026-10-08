Aaron Judge respalda a Aaron Boone tras la eliminación de los Yankees

Tras la dolorosa eliminación de los Yankees al ser barridos 3-0 por los Rays en la Serie Divisional de la Liga Americana. Aaron Judge salió en defensa de Aaron Boone, respaldando su continuidad como mánager.

"Es nuestro capitán, está al frente del barco. No veo razón para cambiar", afirmó el estelar jardinero, destacando cómo el dirigente manejó un año repleto de lesiones.

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Por su parte, un afectado Boone asumió el trago amargo de la eliminación y calificó la derrota de "dolorosa y difícil de procesar", señalando que las fallas de ejecución terminaron pesando ante Tampa Bay. Pese a las duras críticas del entorno, la directiva y el plantel mantienen la confianza en su estrategia para el próximo torneo.