Alianza y CAI se juegan el Clausura 2026 en la 'Liguilla'

Se inicia el verdadero torneo, donde se juega todo o nada. Alianza y CAI de La Chorrera se enfrentan hoy en el estadio Rommel Fernández a las 8:00 p.m., por ese cupo a las semifinales del Torneo de Clausura 2026 de LPF.

El conjunto "Verdolaga" de la mano del colombiano Jair Palacios, terminó en el segundo en la Conferencia del Este con 27 puntos en la ronda regular del torneo, se medirá al onceno chorrerano que culminó tercer en el Oeste al sumar 20 unidades.

En el único partido que se enfrentaron en la actual torneo, entre conferencias, Alianza se impuso al CAI por la mínima de 1-0, gracias a esa ocasión a un tanto de Heuyin Guardia.

Recordemos que la "repesca, playoff", o "Liguilla" se juega a partido único y el ganador se medirá ante el combinado de Veraguas United en las semifinales.

El equipo veragüense terminó en el primer lugar del torneo con 25 puntos en la Conferencia del Oeste, obteniendo el derecho de pasar directo a semifinal.

La otra "repesca" la juegan este miércoles, Coclé y Umecit en Penonomé, el ganador se medirá a Plaza Amador en semifinales.