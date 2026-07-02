Árabe y Plaza Amador abren el renovado Armando Dely

Una inspección, en su fase final, realizó este jueves el equipo de Pandeportes a la obra del estadio Armando Dely Valdés, ubicado en la comunidad de Arco Iris, en el corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón.

Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, informó que levantar este proyecto "costó muchísimo" y que en el camino hubo limitaciones. Para superar los inconvenientes, se involucraron el departamento de infraestructura e ingeniería de la institución, Roberto Moreno (regional de Pandeportes en Colón) y la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Indicó que el valor del contrato original era de 5.6 millones de dólares, en el cual se tuvo que priorizar en varios aspectos del coliseo.

No obstante, reconoció que quedó por fuera el tema del aforo, por lo que se gestionan donaciones con la administración de la Zona Libre para construir en el sector oeste. Además, se edifica una gradería para unas 800 personas, con lo que se puede elevar la capacidad total a 2,000 espectadores.

Agregó que se espera que el próximo 24 de julio se juegue el primer partido para inaugurar el Torneo Clausura 2026 de la LPF entre el Árabe Unido y el Plaza Amador, fecha para la cual el estadio debería estar en perfectas condiciones.

Ordóñez explicó que a la cancha se le subió unos 40 centímetros y que todo el sistema pluvial atendido en esta obra contó con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con el fin de evitar que el estadio se inunde. Adicionalmente, se buscará la certificación internacional de atletismo, debido a que la pista también será utilizada por los atletas de esta disciplina.

A todo esto, Jaime Penedo, director técnico de Pandeportes, opinó que se siente muy contento por estar en este estadio, sobre todo porque Colón, a su juicio, es una provincia que tiene mucho talento, con una juventud y niñez sedientas de cumplir sus sueños.

Destacó que, con este coliseo, los equipos de primera división y de categorías juveniles podrán desarrollarse, como también lo podrá realizar el atletismo.