Aradia intentará capturar su tercer clásico del año

Aradia parte como favorita de la versión 11 del Clásico de la Familia Grimaldo, a desarrollarse este domingo en la sexta carrera de la programación en distancia de 1,400 metros.

El líder de la estadística de jinetes, Yonis Lasso estará a cargo de esta potranca colorada perteneciente al Chestnut Hill Stable, que busca adjudicarse su tercera prueba clásica de la temporada en el Hipódromo Presidente Remón.

La última vez que compitió registró un tiempo de 1,23.3 demostrando que ha madurado y su velocidad es digna de respetar por sus rivales.

Además, destacan en esta competencia, Ataviada que llegó segunda detrás ella en el Clásico Aproturf, Sol Triny Carol, que viene en busca de su cuarta victoria consecutiva, Miss Good Night, que ha mejorado enormemente llegando a nariz en su última carrera detrás de Volatile Girl, mejorado sus parciales, My Lover y la Inmaculada que vienen descontando terreno con fuerza, y la jovencita de la carrera la argentina Estrella de Belén, viene a probar suerte en su primer clásico.

Será una carrera donde se rinde homenaje a los inversionistas Oscar Grimaldo Valdez, Oscar Manuel y José Grimaldo, inmersos en la actividad hípica desde la creación del Hipódromo Juan Franco con "La Cuadra Inglesa".

Durante esta tarde dominical, en el marco de este clásico por bolsa de B/.24,200 balboas, se desarrollarán cuatro hándicap, por lo que se espera una tarde llena de mucha adrenalina.