Archibold, Samudio y González competirán en el Giro Di Serdegna en Italia

Tres panameños estarán con el equipo Profesional Continental, Solution Tech NIPPO Rali, para competir en el Giro Di Serdegna en suelo italiano, entre el 25 de febrero y 1 de marzo de 2026.

Los chiricanos Franklin Archibold y Carlos Samudio, además del santeño Roberto González, se encuentran listos para este examen en el país en forma de bota.

Los tres pedalistas, referentes del ciclismo nacional en el exterior, tienen la misión de medir fuerzas ante la élite del pelotón internacional y consolidar el protagonismo de Panamá en las carreteras europeas.

Este evento, de categoría UCI 2.1, marca un hito histórico para el deporte nacional.

Los integrantes del elenco Pro Team, con base en Italia, competirán sobre las bicicletas Rali Evolve, una máquina de alta gama diseñada para la máxima exigencia competitiva y nacida del ingenio panameño.

La cita en la isla de Cerdeña no es solo una carrera de alto nivel; representa una oportunidad estratégica para sumar puntos en el ranking mundial de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y elevar el prestigio de Panamá ante las potencias del World Tour que se darán cita en la isla.

Archibold, Samudio y González componen el elenco del Solution Tech NIPPO Rali, para esta XXX versión, junto al suizo Alexandre Balmer, al belga Kamiel Bonneu, al esloveno Tilen Finkst y el serbio Dusan Rajovic.

Este evento se corrió por primera vez en 1958 y ha tenido como campeones a figuras como Eddy Merckx (4 veces), Rik Van Looy (3 veces) y en su más reciente cita en 2011 al eslovaco Peter Sagan.

ETAPAS 2026

Primera: 25 de febrero: Castelsardo - Bosa 189.8 kilómetros

Segunda: 26 de febrero: Oristano - Carbonia 136.3 kilómetros

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Tercera: 27 de febrero: Cagliari - Tortoli 168.1 kilómetros

Cuarta: 28 de febrero: Arbatax - Nuoro 153.6 kilómetros

Quinta: 1 de marzo: Nuoro - Olbia 177.3 kilómetro