Mides busca alternativa en Herrera para jóvenes con discapacidad

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, se reunió ayer con fuerzas vivas del distrito de Chitré, en la provincia de Herrera, donde se comprometió a encontrar, en el menor tiempo posible, una alternativa adecuada para albergar a diez jóvenes adultos con problemas de salud y discapacidad.

El encuentro se realizó en la sede del Obispado de Chitré y reunió a representantes comunitarios, líderes sociales y autoridades locales, quienes plantearon inquietudes y propuestas frente a la necesidad de garantizar un espacio digno y especializado para esta población vulnerable.

Entre las opciones sugeridas por el vicepresidente del Club Rotario de Chitré, Carlos Prado y secundada por miembros de la comunidad, figura un centro de Nutre Hogar, ubicado en el corregimiento de Monagrillo, alternativa que será presentada el día de mañana al Mides.

La ministra Carles de Arango explicó que la medida de traslado del grupo de jóvenes obedece a una instrucción emitida por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, quien ordenó aplicar acciones de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes que residen en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Carles de Arango subrayó que el cumplimiento de esa disposición también busca salvaguardar la integridad, la salud y el derecho que tienen esos jóvenes adultos a recibir atención especializada, acorde con sus condiciones.

Durante la reunión, la titular del Mides reiteró su disposición al diálogo y aseguró que cualquier decisión se adoptará procurando no menoscabar los derechos de la niñez y la adolescencia.

“Nuestro compromiso es encontrar una solución responsable, humana y sostenible, que garantice la protección de esta población sin vulnerar derechos de las adolescentes estudiantes”, expresó.

El Mides evalúa varias opciones y en los próximos días se dará a conocer la alternativa más viable, tras los análisis técnicos y legales correspondientes, en coordinación con la comunidad y las autoridades competentes.