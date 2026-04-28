Atlético espera tener una buena noche

El estadio Metropolitano, lleno, expectante y ambicioso, espera este miércoles (hoy) su noche más grande, toda una semifinal de la Champions que supone un desafío total para el Atlético de Madrid, pero también para el Arsenal, ante Julián Álvarez, Antoine Griezmann y un ambiente volcánico.

El partido de los partidos de los últimos tiempos en el conjunto rojiblanco, que no pisaba unas semifinales de la 'Champions' desde 2016-2017, justo al año siguiente de jugar la última de sus tres finales en el torneo, dos con Diego Simeone. Las tres las perdió de forma cruel para crear tanta atracción como desconsuelo cada vez que abordó de nuevo tal reto.

Nunca ha desistido el Atlético, menos aún Simeone, que tiene metido en la cabeza hacer campeón de Europa al equipo rojiblanco desde aquellas finales perdidas en 2014 y 2016. La primera se escapó entre el minuto 93 en Lisboa. La segunda se fue en los penaltis en Milán. Las dos, contra el Real Madrid.