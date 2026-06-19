Brasil se animó en una primera mitad que fue su mejor cara, con tres goles, con los cuales venció a Haití, en la noche de este viernes, en partido del Grupo C del Mundial de Fútbol, celebrado en Filadelfia.

Los dos primeros goles fueron convertidos por Matheus Cunha, delantero del Manchester United de la Premier League inglesa, a los minutos 24 y 36 de la primera mitad.

El primero fue por un rebote de un disparo realizado por Vinicius Junior, mientras que el segundo fue una jugada en donde intervino más y sacó un potente disparo imparable para el portero haitiano, Jhony Placide.

El tercer gol lo hizo Vinicius Junior, al minuto 45+3, con el que se fueron al descanso, tras concluir la primera mitad.

En el segundo tiempo, Brasil insistió pero se encontró con una Haitó mejor plantada en el campo, que propició varias jugadas que terminaron siendo fuera de juego para los brasileños.

Con este resultado, Brasil asalta el primer lugar del Grupo C, luego de dos fechas, con 4 puntos y una diferencia de goles de +3, dejando a Marruecos en la segunda posición con iguales 4 puntos pero con una diferencia de +1.

Escocia queda ahora de tercera con 3 puntos y una diferencia de goles de 0, en tanto que Haití queda última sin puntos y con una diferencia de goles de -4, prácticamente eliminada.

En la última fecha de este grupo, el próximo 24 de junio, Brasil se medirá a Escocia, y Marruecos a Haití, a las 5:00 p.m., en Miami y Atlanta, respectivamente.

