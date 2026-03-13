Caimitillo tendrá su piscina municipal
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
La obra tendrá un costo superior a 800 mil dólares y será financiada con fondos de la descentralización.
En audiencia pública, vecinos de Caimitillo votaron por mayoría absoluta, a favor de que la Alcaldía de Panamá construya una piscina municipal en este corregimiento.
La reunión convocada por la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia y la Junta Comunal, obtuvo 66 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
La obra, con una inversión de $820,000 será financiada con fondos del Impuesto de Bien Inmueble (IBI) para atender una aspiración largamente esperada por los residentes de Panamá Norte, especialmente por los niños.
La piscina que contará con vestidores, duchas, áreas de descanso y zonas verdes, permitirá integrar a la comunidad a actividades de natación a programas deportivos e inclusivos que se brindan donde ya existen estas instalaciones.
La directora de Participación Ciudadana y Transparencia, Sol De Obaldía, explicó a los presentes que hay que cumplir con varios procesos que toman tiempo antes de poder iniciar la obra, pero que el primer paso ya lo dio la comunidad al aprobar el proyecto.
Rodolfo Precilla, representante de Caimitillo, indicó que la piscina se construirá en el terreno donde se encuentra la cancha como parte de lo que en el futuro será un complejo deportivo.
