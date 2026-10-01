Christansen: 'Es importante, en esta gira también, ver a los jugadores jóvenes'

El técnico Thomas Christiansen admitió que ante Nueva Zelanda Panamá tuvo falencias, pero aseguró que el objetivo principal del partido era darle oportunidad a los jóvenes, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y caer por la vía de los penales 5-3 en el Nissan Stadium de Yokohama.

"Creo que el partido de hoy (jueves en la madrugada) sirvió para encontrar a otros chavales (jóvenes) que están llamados a hacer un buen papel con la selección en el futuro", expresó Christiansen al referirse al juego ante Nueva Zelanda y la gira asiática.

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Christiansen en su once inicial ante Nueva Zelanda tuvo una base mundialista; salvo Giovany Herbert, los diez restantes jugaron en la pasada Copa Mundial 2026. Transcurriendo el juego, el DT hizo modificaciones, dando oportunidades a varios jóvenes.

El míster reiteró que sabe lo que pueden aportar jugadores como Adalberto "Coco" Carrasquilla y Cristian "Fulo" Martínez, por lo tanto reiteró: "Creo que es importante, en esta gira también, ver a los jugadores jóvenes".

El estratega resaltó que los jóvenes llamados a la gira asiática se lo ganaron por 'mérito propio', destacando nombres como Daivis Murillo, Giovany Herbert —autor del gol ante Nueva Zelanda—, Mijahir Jiménez y el mismo Víctor Griffith, entre otros jugadores que considera no desentonaron.

Pese a todo, en el partido ante Nueva Zelanda, Christiansen también admitió que hubo fallas en el juego que se tienen que mejorar: "No tuvimos la velocidad que necesitábamos en el juego. Había muchas situaciones donde podíamos hacer un cambio de orientación total. Nos faltó esa velocidad".

Panamá tuvo una buena posesión del balón, pero volvió a hacer falta la efectividad en el remate. "Hubo mucha circulación de balón, pero no llegamos al último tercio para generar más peligro. Era mucho movimiento de balón sin tener esa profundidad", agregó el DT.

Sin embargo, por lo realizado por el equipo y por los chicos, Christiansen sostuvo: "Estoy contento".

Panamá enfrentará en la madrugada de este lunes a Ecuador, que llega de perder ante Japón 5-4 en penales luego de empatar en el partido 0-0.