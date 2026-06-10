Christiansen va a esperar a ‘Coco’ Carrasquilla hasta lo último

Panamá cumplió su tercer entrenamiento en su campamento en Toronto, Canadá, y la inquietud por la recuperación de Adalberto “Coco” Carrasquilla sigue latente.

Hay jugadores que tienen molestias, como Carlos Harvey y Jiovany Ramos pero “van a llegar”, sostuvo el técnico Thomas Christiansen, al referirse a los futbolistas “tocados” con miras al debut de Panamá ante Ghana.

“Vamos a hacer todo lo posible para que lleguen al Mundial y tengan la posibilidad de competir al más alto nivel”, justificó.

“Hay que esperar hasta el final”, sostuvo Christiansen, quien añadió que tiene hasta un día antes del debut de Panamá para decidir si Adalberto “Coco” Carrasquilla se mantiene en la lista de los 26 y juega, según sus declaraciones en TVMAX.

De igual manera, el entrenador fue claro al reiterar que tiene hasta el 16 de junio para tomar una decisión definitiva sobre los jugadores lesionados, entre ellos la figura del “Coco” Carrasquilla.