Clásico con aroma histórico: Bicentenario del Congreso Anfictiónico

La primera versión del Clásico Bicentenario del Congreso Anfictiónico se llevará a cabo esta tarde en la octava carrera de la programación donde caballos nacionales de cuatro años y más edad disputarán una bolsa de B/.20,000 en premios.

Quince equinos tras el retiro de Arranque Total, buscarán consagrarse como el primero en adjudicarse esta importante carrera en distancia de 1,400 metros y uno de once entrenadores plasmará su nombre en los libros de la historia hípica panameña, al ser el primero en levantar esta copa por primera vez.

Brigo que viene de participar en la larga(1,700 metros),suena con mayor opción para dominar este encuentro equino, donde sale favorito de acuerdo al programa oficial de carreras, Blackrock.

En tanto, Blessed Quintus,Golden Child, Dart, Sol Alzan, Stor, Haaland, Blackrock y Second Son, vienen de efectuar buenas presentaciones quedando en las primeras tres posiciones en su última salida a la pista.

Los únicos que han quedado fuera del marcador son Don Augusto e Indy Moon, este último no ha visto la victoria en meses, pero presenta buena experiencia en carreras de 7 furlongs.

Por otro lado, los caballos de 4 años, Imperator, Tio Teclas, Infinity Point y Cholo Moon tratarán de imponerse y demostrar que la juventud prevalece sobre los equinos con experiencia.

Será una tarde llena de hándicap en el marco de este clásico en el hiporemón.